Covid-19: le taux de contamination légèrement en hausse dans l’Estuaire

C’est le dernier bilan de l’évolution de la crise sanitaire liée au coronavirus rendu public ce lundi 13 octobre 2020 par le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus). Un bilan qui fait état de 25 contaminations sur 2903 prélèvements effectués. Des cas enregistrés uniquement dans la province de l’Estuaire et qui affiche depuis la tendance baissière effective, un de ses taux les plus élevés.

Selon le point du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon quant à la situation épidémiologique du pays, les chiffres des contaminations de ce lundi mettent en évidence une augmentation certes légère mais à relever tout de même, compte tenu de l’actualité récente.

Ces données épidémiologiques ont uniquement été recueillies dans la province de l’Estuaire dans la Capitale exactement. Le Copil-coronavirus enregistre de ce fait 25 nouveaux cas positifs sur 2903 prélèvements à Libreville.

Concernant la prise en charge, seules 3 personnes sont hospitalisées, 2 patients sont également admis en réanimation. Le nombre de guéris enregistrés ces derniers jours est de 109. Aucun décès n’a été enregistré. Sur toute l’étendue du territoire, le Copil-Coronavirus a effectué 201 267 prélèvements desquels 8 860 cas testés positifs ont été enregistrés, dont 8 298 personnes guéries et 54 décès.

Des chiffres légèrement en hausse qui pourraient, s’ils persistent dans les prochains jours, sonner comme une alerte éventuelle de la résurgence des cas redoutée par les autorités qui en font l’argument majeur pour maintenir les populations gabonaises confinées . A noter par ailleurs, le nombre important des patients guéris qui confirme au passage l’efficacité de la riposte.