Covid-19: le stade de l’Amitié transformé en site de vaccination

Le stade de l’Amitié sino-gabonaise, dans la commune d’Akanda, a été transformé ce mardi 27 juillet 2021 en super centre de vaccination. À en croire le gouvernement, cet espace désormais dédié devrait permettre de vacciner jusqu’à 500 personnes par jour. L’objectif étant de lutter contre les grandes pandémies.

Le stade de l’Amitié sino-gabonaise a été choisi par le gouvernement pour accueillir un vaccinodrome. Il s’agit d’un centre de vaccination à grande échelle mis en place pour lutter contre les grandes pandémies. Le site va dans un premier temps axer ses priorités sur le covid-19, l’urgence du moment au regard notamment de la politique gouvernementale actuelle.

Sa capacité de vaccination pourrait atteindre 500 personnes par jour. Toute chose qui devrait pouvoir renforcer la campagne nationale de vaccination contre le covid-19, et à terme, la couverture vaccinale du pays. « Il y a beaucoup d’espace. On a facilement pu installer des postes de vaccination et des salles d’observation. On peut recevoir et accueillir 10 personnes en même temps et les vacciner en moins d’une minute », a indiqué Dr. Karl Oky Ibinda, superviseur de l’hôpital de campagne d’Angondjé.

Notons qu’en juin 2020, quelques mois après l’irruption du covid-19 dans le pays, le gouvernement réquisitionnait déjà l’hôpital de l’Amitié en le transformant en hôpital de campagne dans le cadre de la riposte contre le covid-19. Si cette nouvelle initiative peut accorder du crédit au gouvernement dans la gestion de la surveillance active de la pandémie de covid-19, elle souligne toutefois la pauvreté d’infrastructures sanitaires dans le pays.