Covid-19: le port du masque reste recommandé dans les endroits clos et les transports en commun

Levées il y a une semaine, l’ensemble des mesures de riposte contre la covid-19 étaient encore en vigueur au Gabon. Pour veiller à l’application des instructions du chef de l’État, le porte-parole du gouvernement a annoncé, lors d’une conférence de presse animée le mardi 15 mars 2022, que le port du masque reste fortement recommandé dans les lieux clos et les transports en commun.

Fin des mesures de restriction imposées dans le cadre de la riposte contre la covid-19, mais pas pour le port du masque qui devra encore faire partie des objets à ne pas oublier d’emporter avec soi. C’est le gouvernement, par la voix de son porte-parole, Alain Claude Bilie-By-Nze, par ailleurs ministre de l’Energie et des Ressources hydrauliques, qui vient de donner cette précision.

« Le port du masque n’est plus obligatoire dans les lieux publics. Il reste toutefois, fortement recommandé dans les lieux clos et dans les transports en commun », a martelé Alain Claude Bilie-By-Nze face à la presse ce mardi 15 mars 2022. Il va sans dire que les Gabonais et Gabonaises devront encore continuer de mettre un masque de protection dans les transports en commun. S’agissant des lieux clos, reste désormais aux entreprises d’établir des politiques internes inhérentes au port du masque dans leurs locaux.