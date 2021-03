Covid-19: le plan national de vaccination présenté au Sénat

Le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, a présenté ce jeudi 25 mars 2021, le plan national de vaccination contre la Covid-19 aux élus de la chambre haute du Parlement gabonais. Un exercice qui a permis aux sénateurs d’être édifiés sur la stratégie vaccinale mise en place par l’exécutif pour enrayer la propagation de la Covid-19.

C’est en compagnie de la présidente du Comité national de vaccination (Copivac), le Pr. Marielle Bouyou, par ailleurs présidente du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus (Copil-Coronavirus) que le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a présenté le Plan vaccinal contre la Covid-19 aux vénérables sénateurs. Une présentation qui intervient quelques jours seulement après le démarrage effectif de la campagne de vaccination le mardi 23 mars dernier au sein du CHU Mère et Enfant fondation Jeanne Ebori.

L’objectif d’un tel exercice selon le ministère de la Santé est de « susciter l’adhésion des Vénérables sénateurs, en leur qualité de leaders politiques et d’opinions, à la stratégie de vaccination mise en place par le gouvernement ». Il était donc question d’édifier les sénateurs sur ce plan de vaccination afin qu’ils se fassent leur propre idée de la stratégie vaccinale adoptée au Gabon dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.

Ces derniers ont d’ailleurs « loué l’initiative » et « promis relayer les efforts du gouvernement en matière de sensibilisation chacun dans sa circonscription électorale », non sans saluer « l’engagement et le leadership constant du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba depuis le début de la pandémie de Covid-19 au Gabon ».

D’abord à la presse, puis aux élus de la plus haute chambre du Parlement, cet exercice, promet le ministère de la Santé, devrait se poursuivre auprès de plusieurs autres institutions du pays, « selon un calendrier établi à cet effet ».