Covid-19: le nouveau variant Omicron bientôt au Gabon ?

Un nouveau variant » Omicron » détecté en début de ce mois de novembre en Afrique du Sud inquiète le monde. Déjà présent dans de nombreux pays européens, Omicron foulera-t-il dans peu le sol gabonais au vu du flux des populations entre les deux pays? L’opinion s’interroge. Une éventualité qui pourrait susciter des inquiétudes alors que le pays connait une baisse du nombre des contaminations.

Nouveau rebondissement dans cette série qui semble sans fin. Le variant Omicron qui a récemment été détecté en Afrique du Sud fait déjà asseoir les dirigeants du monde. Pour preuve, l’OMS a tenu une réunion d’urgence le 26 novembre dernier pour évoquer son cas. Lequel surgit alors que le monde n’a pas encore fini de combattre le variant Delta.

Déjà présent en Europe, le variant Omicron pourrait très vite atterrir au Gabon vu les nombreux déplacements des populations entre l’Afrique du Sud et Libreville. Pour preuve, bien que le gouvernement se vante d’avoir l’une des meilleures stratégies de riposte contre le covid-19 dans la sous-région, des potentiels porteurs de virus ont réussi à passer entre les mailles de la surveillance épidémiologique aux portes d’entrée du pays.

Le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre le covid-19 au Gabon (Copil-Coronavirus) est-il prêt à faire face à ce nouveau variant? Pour le moment, l’OMS n’a pas encore statué sur le profil de ce variant. Selon les informations scientifiques on l’appelle B.1.1.529 et possède plus de 30 mutations.