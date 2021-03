Covid-19: le nombre d’hospitalisations atteint la barre de 100

La situation épidémiologique rendue publique par le Comité de pilotage, du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-coronavirus) ce vendredi 19 mars 2021, fait état de 100 hospitalisations liées à la Covid-19. La pression hospitalière causée par la pandémie reste forte. Le nombre de personnes admises en réanimation reste aussi toujours à la hausse soit 31.

Jusqu’ici, le nombre de personnes hospitalisées pour la Covid-19 oscillait entre 70 et 90. Ce vendredi 19 mars 2021, il a atteint les 100 cas, comme le révèle le Copil-Coronavirus dans son communiqué sur la situation épidémiologique du Gabon. La pression hospitalière causée par la pandémie reste assez forte à l’heure actuelle, au même titre que le nombre de nouvelles contaminations. On parle de 414 nouveaux cas aujourd’hui.



Le nombre de personnes admises en réanimation pour détresse respiratoire n’est pas non plus à négliger. Fixé à 19 le mercredi dernier, il passe à 31 ce vendredi. Soit une augmentation de 12 cas. Le comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon parle d’une seconde vague « redoutable », au regard notamment de la recrudescence du nombre de décès.