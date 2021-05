Covid-19: le nombre de guérisons quatre fois supérieur au nombre de contaminations en 48 heures

Le bilan du vendredi 21 mai 2021 du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) fait état d’un total de 217 nouvelles guérisons au Covid-19. Cette pandémie qui continue de secouer la planète malgré la vaccination à grande échelle connaît ces dernières semaines de moins en moins de cas de contamination au Gabon. Le nombre de guérisons qui est quatre fois supérieur au nombre de cas positifs en 48 heures sonne comme un espoir de maîtrise de la propagation du virus.

La surveillance épidémiologique du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon a précisé dans son communiqué parvenu à la rédaction de Gabon Media Time que « 68 nouveaux cas positifs ont été enregistré sur 6 267 tests réalisés, soit un taux de positivité de 1.1%,». Un taux de positivité qui avoisine les 0% et qui démontre la faible propagation de la pandémie sur l’ensemble du territoire. Surtout que dans le même rapport, le Copil-Coronavirus comptabilise quatre fois plus de personnes guéries que de personnes contaminées.

Selon le bilan de ce vendredi 21 mai 2021, rendu public par le Copil-Coronavirus, la province de L’Estuaire reste le principal cluster de l’épidémie avec 53 nouveaux cas positifs sur 5 513 personnes prélevées. Suivie de l’Ogooué-Maritime avec 07 nouveaux cas sur 347 tests réalisés. Le Moyen-Ogooué avec 05 nouveaux cas sur 119 tests. Le Haut-Ogooué recense contre toute attente 02 cas sur 222 prélèvements, suivi du Woleu-Ntem avec 01 seul cas sur 16 prélèvements.

La Nyanga et l’Ogooué-Ivindo ne recensent aucun nouveau cas de contamination à ce jour. Portant ainsi, à 785 631 le nombre total de tests réalisés et à 24 107 cas positifs au Gabon depuis mars 2020. Actuellement le pays ne comptabilise que 2 984 cas actifs et n’a enregistré aucun décès entre le jeudi 20 et vendredi 21 mai 2021.

Concernant la prise en charge des personnes atteintes par le Coronavirus, 47 personnes sont hospitalisées, 23 patients sont en réanimation. Aucun nouveau décès enregistré sur les 48 dernières heures. En plus du faible taux de contamination, cette donnée conforte l’idée d’une nécessaire levée des mesures restrictives édictées par le gouvernement pour lutter contre la pandémie.