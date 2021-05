Covid-19: le nombre de cas actifs reste à moins de 3 500 depuis un mois

Selon le bilan du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus), sur tout le mois d’avril écoulé, le nombre de cas actifs à la Covid-19 sur l’ensemble du territoire national n’a pas dépassé la barre de 3500. Une stagnation qui trouve confirmation avec les données rendues publiques ce lundi 03 mai qui font état de 3 321 le nombre de cas actifs au Gabon.

Au cours du mois d’avril, le pays a observé un ralentissement des contaminations. En effet, en regardant de près la courbe évolutive des cas de Covid-19, on se rend compte que le nombre de nouveaux cas régulièrement testés positifs a considérablement baissé ces derniers jours. Pour preuve, à la date de ce lundi 3 mai 2021, le pays a recensé 126 cas positifs sur un échantillon de 4 893 prélèvements effectués. D’une situation globale, le lundi 02 avril le nombre de cas actifs était à 2 834 contre 2 914 au mercredi 07 avril.

Une légère augmentation le vendredi 09, 3 053 cas avec 3 080 cas le lundi 12 avril 2021. Plus progressivement 3 215 cas au jour du mercredi 14 avril et une augmentation de 4 cas soit 3 218 le vendredi 16 avril. Le lundi 19 avril, une petite régression qui porte à 3 190 le nombre de cas actifs. Suivi de 3 184 le mercredi 21 avril puis 3 257 le lundi 26, 3 290 le mercredi 28.

Pour le ministre de la Santé le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, cette baisse significative des cas de contamination dénote une prise de conscience de la part des populations et l’efficacité des mesures prises par le gouvernement en février dernier. Cependant, il est primordial de continuer à respecter les mesures barrières pour prétendre à un retour normal de la situation.