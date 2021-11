Covid-19: le Maroc suspend les vols à destination et en provenance de la France

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le jeudi 25 novembre, c’est par l’entremise du ministère marocain des Affaires étrangères que l’annonce de suspendre les vols réguliers à destination et en provenance de la France a été faite. Une décision prise suite à l’annonce par le gouvernement français de la recrudescence de cas positifs au covid-19.

Si au Maroc la situation épidémiologique est en amélioration constante, ayant permis la levée début novembre du couvre-feu en vigueur depuis des mois, l’Europe est redevenue cet automne l’épicentre mondial de la pandémie. L’annonce intervient afin de préserver les acquis du royaume chérifien en matière de gestion de la pandémie de la covid-19. Mais aussi pour faire face à la dégradation de la situation sanitaire dans certains pays européens.

Ainsi, hormis le pass sanitaire obligatoire et des tests PCR négatifs, « à l’arrivée au Maroc, les voyageurs passent par un double contrôle, par caméras thermiques et thermomètres électroniques et par des tests antigéniques », indique le communiqué. Tout passager testé positif à l’arrivée sera renvoyé immédiatement dans son pays d’origine, à la charge de la compagnie de transport aérien ou maritime, à l’exception des résidents permanents au Maroc.

En octobre, les autorités marocaines avaient déjà suspendu les vols depuis et vers l’Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Russie à cause de l’évolution de la situation sanitaire dans ces quatre pays. La décision des autorités marocaines, qui devait entrer en vigueur vendredi 26 novembre 2021, a été repoussée à dimanche 28 novembre prochain à minuit, selon le Comité interministériel.