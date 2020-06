Covid-19: le gouvernement va annoncer des mesures de déconfinement progressif

C’est au terme de son 81ème point de presse tenu ce lundi 29 juin 2020 que le porte-parole du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus), le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a annoncé que le gouvernement va se prononcer sur l’allègement des mesures restrictives de certaines libertés. Des mesures qui seront rendues publiques ce mardi 30 juin à 15 heures à l’occasion de la conférence de presse du gouvernement sur la riposte sanitaire.

Alors qu’il faisait comme d’ordinaire le point de la situation épidémiologique de la Covid-19 au Gabon, le vice-président du comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a annoncé que le gouvernement procédera ce jour, à l’annonce du déconfinement progressif du « Grande Libreville ».

Pour le porte-parole du Copil-Coronavirus, la décision du gouvernement d’alléger le confinement naît du constat fait de ce que « les mesures barrières sont relativement respectées. Cela veut dire que les efforts du gouvernement en matière de riposte contre la Covid-19 portent leurs fruits » ce qui naturellement a conduit à mettre en place « un certain nombre de mesure d’allègement de restrictions qui seront annoncées ce mardi à l’occasion de la conférence de presse du gouvernement », a-t-il poursuivi.

Le secrétaire général du ministère de la Santé a en outre précisé que ces mesures se feront progressivement et au fur et à mesure de l’évolution et de la situation épidémiologique du pays. « De grandes mesures d’allègement progressif sur la covid-19 seront effectives au terme de la conférence de presse qui se déroulera à Arambo ce mardi 30 juin et tiendront compte de l’évolution épidémiologique », a-t-il indiqué.