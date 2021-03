Covid-19: le gouvernement réfléchit sur l’implication des centres médicaux de proximité pour la vaccination

Ce samedi 13 mars 2021, le ministre de la Santé, Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a présidé une séance de travail avec le maire de la commune de Libreville Eugène Mba. Il était question, lors de cette rencontre, de faire le point du fonctionnement des centres médicaux de proximité mais aussi d’évoquer l’implication de ces derniers dans la mise en œuvre du Plan national de vaccination contre la Covid-19.

Cette rencontre qui avait pour objectif d’échanger sur la volonté du Conseil municipal dirigé par Eugène Mba de réglementer ces centres de santé pour un fonctionnement optimal de leurs activités était également l’occasion d’évoquer leur mise à contribution dans la mise en oeuvre prochaine du Plan national de vaccination contre la Covid-19.

Si le membre du gouvernement a salué l’initiative du maire et s’est réjoui des propositions et de la contribution de celui-ci dans l’amélioration de l’offre de soins à Libreville, il a tenu à rappeler que le ministère dont il a la charge est le garant de la politique sanitaire au Gabon, et qu’à cet effet, ces questions sont de son ressort.

Ainsi, dans le souci de réglementer les centres médicaux placés sous tutelle de la municipalité de Libreville, Guy Patrick Obiang a commis une mission d’inspection et d’évaluation des services compétents du ministère auprès des centres médicaux susceptibles de couvrir les besoins de santé des populations au regard de leurs différents lieux d’implantation.



Par ailleurs, avec l’arrivée des 100 000 doses de vaccin Sinopharm en terre gabonaise, les deux personnalités ont soulevé la question de la campagne de vaccination anti-Covid-19 et ont envisagé la possibilité de l’implication de certains de ces centres dans le plan national de vaccination. Pour rappel, la mairie de Libreville compte à son actif quatre centres médicaux situés respectivement à Ambowé, Cocotiers, Mindoubé et à l’Aéroport international Léon Mba de Libreville.