Covid-19: le gouvernement n’écarte pas l’idée d’un reconfinement face à la hausse des contaminations

C’est au cours d’une conférence de presse conjointe animée ce mardi 12 janvier 2021 par le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur Lambert Noël Matha et le ministre de la Santé Dr. Guy Patrick Obiang Ndong que l’idée d’un reconfinement a été évoquée. Une mesure qui selon les membres du gouvernement serait motivée par le constat du relâchement dans le respect par les populations des mesures barrières.

A l’entame de son intervention, le ministre de la Santé a tenu à faire le point de la situation épidémiologique qui a connu une hausse pour le moins “inquiétante” ces deux derniers mois, surtout avec la découverte dans le monde d’une nouvelle variante du virus. « Depuis le mois d’octobre 2020, nous constatons une augmentation du nombre de nouveaux cas. Pour le mois de décembre, nous avons enregistré 347 nouvelles contaminations et depuis le mois de janvier 2021 nous avons enregistré 123 nouveaux cas », a indiqué le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong.

Une flambée des cas de contamination qui selon le membre du gouvernement serait consécutive à un relâchement dans le respect des mesures barrières. Le ministre de la Santé a fait remarquer que « dans la rue, dans les bureaux, dans les marchés, la population porte de moins en moins de masques ». Pis, des cérémonies de tous ordres sont organisées sans respect des mesures barrières ou des protocoles sanitaires.



Face à cette situation, les membres du gouvernement ont évoqué l’idée d’un durcissement des mesures restrictives et plus d’un reconfinement. « Nous vous interpellons pour une nouvelle prise de conscience par le respect des mesures barrières, car un durcissement des mesures de restriction ou un second confinement pourra être rapidement décrété au regard de la tendance haussière de la pandémie », a indiqué le ministre de la Santé.