Covid-19: le gouvernement invité à s’expliquer sur ses nouvelles mesures à l’Assemblée nationale

Face aux critiques dont elle a fait l’objet, l’Assemblée nationale semble avoir décidé de sortir de sa torpeur. En effet, cette institution a décidé de saisir très prochainement le gouvernement afin d’obtenir de plus amples informations concernant les mesures de prévention, de lutte et de riposte contre la propagation du covid-19.

Accusée par la société civile notamment le mouvement Copil citoyen d’être de connivence avec le gouvernement, l’Assemblée nationale aurait semble-t-il décidé de faire démentir ses assertions. C’est dans cette optique qu’après avoir été informée par le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda de l’adoption du décret 002/PR/MS du 07 janvier portant modification et suppression de certaines mesures de prévention, de lutte et de riposte contre la propagation de la Covid-19 pris en application des dispositions de la Loi n° 003/2020 du 11 mai 2020, l’institution entend convoquer le gouvernement.

Une démarche qui s’inscrit dans le cadre du contrôle et de l’évaluation des nouvelles mesures de riposte et qui est conforme aux dispositions de l’article 5 de la loi 003/2020 du 11 mai 2020 fixant les mesures de prévention, de lutte et de riposte. En effet, ledit texte fait obligation au gouvernement d’informer l’Assemblée nationale sur la teneur des mesures prises mais aussi leur pertinence.

De ce fait, les députés devraient procéder dans les tout prochains jours à l’audition de certains membres du gouvernement afin de receuillir leur argument concernant lesdites mesures.