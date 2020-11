Covid-19: le gouvernement interdit la pratique des sports collectifs sur toutes l’étendu du territoire

C’est par le biais d’un arrêté émanant de la Primature de la République que le gouvernement Ossouka Raponda a pris la décision d’interdire les sports collectifs. Ainsi, sont interdits sur toute l’étendue du territoire national des activités telles que le football, le basket ou tout autre sport réunissant plus d’une personne.

« Article 3 : Au sens du présent arrêté, on entend par « sport collectif » tout sport, pratiqué en salle ou en plein air, réunissant plus d’une personne ». C’est en ces termes et par cette disposition que la Primature par l’arrêté N° 0204/PM a interdit sur l’ensemble du territoire la pratique de tout type de Sport collectif.

Cet arrêté pris en tenant compte de la loi n°003/2020 du 11 mai 2020 fixant les mesures de prévention, de lutte et de riposte contre les catastrophes sanitaires précise en son article 2 que ladite interdiction ne s’applique pas « aux sports individuels, pratiqués en salle ou en plein air, aux équipes nationales et aux clubs engagés dans des compétitions statutaires internationales organisées au Gabon ou à l’étranger, notamment lors de regroupements, entraînements, rencontres et autres », a-t-on pu lire.

S’agissant des entraînements, l’arrêté N° 0204/PM précise que « les entraînements et les rencontres se déroulent à huis clos » et que les responsables des clubs et des équipes nationales concernés doivent veiller au strict respect du protocole sanitaire édicté par le COPIL et annexé au présent arrêté.