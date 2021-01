Covid-19: le gouvernement instruit d’entamer le repérage et la préparation des sites de vaccination

Ce jeudi 14 janvier 2021, le ministre de la Santé Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a pris part à la restitution des travaux du comité d’élaboration et de réflexion l’élaboration du Plan national de vaccination anti-Covid. Occasion pour le membre du gouvernement d’instruire ses collaborateurs de mettre en œuvre un programme de repérage et de préparation des sites de vaccination et d’un comité national de vaccination contre la Covid-19.

C’est en présence des responsables des comités techniques et scientifiques du Copil-coronavirus, du représentant de la Présidence de la République, du Représentant résident de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), et des experts de l’UNICEF que s’est déroulée cette séance de restitution des travaux du comité d’élaboration et de réflexion. Une rencontre qui intervient quelques jours seulement après la réunion d’urgence présidée par le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong pour l’élaboration d’un plan de vaccination contre la Covid-19.

A noter que celle-ci a pour « objectif principal de contribuer à réduire la morbi-mortalité, la diffusion de l’épidémie et maintenir les besoins vitaux de fonctionnement du pays conformément aux orientations des plus hautes autorités du pays ». Tout en saluant les efforts du gouvernement, le représentant résident de l’OMS au Gabon s’est réjoui que la campagne de vaccination se fera gratuitement et volontairement.

Ainsi, le ministre de la Santé, tout en félicitant les équipes d’élaboration du plan de vaccination, Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a instruit les techniciens du Programme élargi de vaccination (PEV) d’entamer le travail de repérage et de préparation des sites de vaccination mais aussi de la mise en place d’un comité national de vaccination contre la Covid-19.