Covid-19: le gouvernement inflige une amende de 5 millions au Nomad et à AFJ

Quelques semaines après la tenue du Festival des Etoiles du Gabon dans la nuit du 31 décembre 2020 au 01 janvier 2021 à l’hôtel le Nomad sis au premier arrondissement de Libreville, le gouvernement vient d’infliger une amende de 5 millions de francs CFA à l’organisateur dudit événement à FJ production et à l’établissement hôtelier. L’annonce a été faite par le ministre du Tourisme Pascal Houangni Ambouroue lors de la conférence gouvernementale sur la situation épidémiologique de la Covid-19 au Gabon.

Après la prévention faite auprès des opérateurs économiques tenanciers de restaurants et d’ établissements hôteliers, le gouvernement semble résolu à mettre en application les mesures coercitives pour dissuader toute personne qui serait tentée de violer le protocole sanitaire mis en place pour lutter efficacement contre la propagation de la pandémie à coronavirus dans le pays.

Alors que la brigade mixte composée de forces de l’ordre et du personnel du Copil-coronavirus poursuit ses missions sur le terrain, le gouvernement vient d’annoncer une sanction pécuniaire à l’encontre de l’hôtel le Nomad et à FJ production dirigée par Frédéric Gassita. Une sanction consécutive à l’organisation d’un rassemblement de plus de 30 personnes par les deux structures.

Cette sanction démontre que le gouvernement de Rose Christiane Ossouka Raponda est décidé à faire appliquer sans complaisance les mesures coercitives prévues en cas de violation du protocole sanitaire par les tenanciers des établissements hôteliers et des restaurants. Des lieux qui permettent souvent une proximité physique propice à la propagation de la Covid-19.