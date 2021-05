Covid-19: le gouvernement étend la vaccination dans l’Ogooué Lolo

Après l’Estuaire, l’Ogooué-Maritime et le Haut-Ogooué, le gouvernement élargit la campagne nationale de vaccination vers les 6 autres provinces. Ce lundi 17 mai 2021, le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, accompagné des équipes du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus au Gabon (Copil-coronavirus), a procédé au lancement de la campagne vaccinale à Koulamoutou dans la province de l’Ogooué-Lolo.

Comme annoncé il y a quelques jours via un communiqué émanant du ministère de la Santé, le gouvernement a élargi la campagne de vaccination ce lundi à Koulamoutou. C’est le centre hospitalier régional Paul Moukambi qui sert de site de vaccination dans cette province qui comptabilise encore plus de 80 cas contacts, selon les dernières données du Copil-Coronavirus.

Pour le ministre de la Santé et sa délégation, c’était l’occasion de sensibiliser le personnel de santé à se faire vacciner massivement. Il a par ailleurs invité les autorités locales à une totale implication et intensification de la sensibilisation comme indiqué dans le Plan national de vaccination, afin de susciter l’adhésion du plus grand nombre.



Le site de vaccination a enregistré une dizaine de volontaires pour la première journée. Un site de vaccination animé par une équipe de 15 personnes qui sont appuyées par une équipe de la base épidémiologique de cette région sanitaire.