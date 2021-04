Covid-19: le gouvernement annonce la détection des variants sud-africain et indien

C’est à l’issue du Conseil des ministres qui s’est tenu ce mercredi 7 avril 2021, que le gouvernement a annoncé la détection des variants sud africain et indien au Gabon. A ce jour, le ministre de la Santé ne s’est toujours pas exprimé sur la présence de ces variants jugés très transmissibles, en terre gabonaise.

Après la détection du variant britannique, le Gabon fait désormais face aux variants sud-africain et indien, a confirmé le gouvernement à l’issue du Conseil des ministres. Des virus importés responsables d’une grande majorité de nouvelles contaminations en Afrique du Sud et en Inde et jugés « très transmissibles » par les autorités sanitaires.

Le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong est attendu pour éclairer l’opinion sur la présence des deux variants en terre gabonaise, au moment où le pays est confronté à une seconde vague de contaminations particulièrement difficile. A quel moment ont-ils été détectés? Combien de cas positifs aux dits variants ont été confirmés?

Des éclaircissements qui devraient permettre à l’opinion de se faire une idée sur la situation épidémiologique du pays surtout que les populations continuent d’émettre des doutes sur la sincérité des chiffres annoncés par le Comité de plan de veille et de riposte contre l’épidémie de coronavirus au Gabon (COPIL).