Covid-19: le Gabon réceptionne une nouvelle cargaison de 150 000 doses de vaccin Johnson&Johnson

L’Union européenne a annoncé ce jeudi 6 janvier 2022 que le Gabon vient de réceptionner un lot de 150 000 doses du vaccin Johnson & Johnson contre le covid-19. Un don de la République de la Grèce qui intervient après une première livraison de doses de vaccin Moderna en novembre 2021.

Il s’agit d’une livraison importante pour le Gabon qui pourra renforcer ses doses de vaccin et donc son action vaccinale à travers le pays. Cette dotation devrait par ailleurs permettre d’augmenter de manière considérable la couverture vaccinale en cette période de recrudescence du nombre de contaminations.

Ce don de la Grèce s’est fait par le biais du mécanisme de Protection civile de l’Union Européenne au Gabon et s’inscrit dans le cadre du mécanisme COVAX. Une initiative qui a pour but d’assurer un accès équitable aux vaccins contre le covid-19 dans un peu plus de 200 pays.

Ce nouvel approvisionnement du Gabon en vaccins est le deuxième du genre de la part de la Grèce, qui avait déjà offert au Gabon un lot de 50 000 doses de vaccin Moderna. Une satisfaction pour les autorités gouvernementales, notamment le ministère de la Santé qui ambitionne de faire vacciner 50% de la population totale du pays. Pour rappel, depuis le lancement de la campagne nationale de vaccination le 23 mars 2021, 213 916 personnes ont complètement été vaccinées, contre 272 373 ayant reçu une première dose.