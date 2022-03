Covid-19: le Gabon réceptionne près de 550 000 doses de vaccin Johnson and Johnson offert par la Corée du Sud

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le ministre de la Santé, Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a annoncé ce mercredi 9 mars 2022 avoir réceptionné une cargaison de 547 200 doses du vaccin Johnson & Johnson contre le covid-19. Un don de l’ambassade de la République de Corée du Sud au Gabon qui s’inscrit dans la volonté de ce pays d’accompagner le gouvernement dans la lutte contre la pandémie de Covid-19.

C’est Ryu Chang Soo, ambassadeur de la République de Corée du Sud au Gabon qui a fait livrer ses doses de vaccin, en présence des représentants résidents de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et du Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF). Il s’agit d’une livraison importante pour le Gabon qui pourra renforcer ses doses de vaccin et donc son action vaccinale à travers le pays.

Au nom du gouvernement, le ministre de la Santé a exprimé sa gratitude au gouvernement Coréen aussi bien pour ce don, que pour son appui constant au Gabon depuis le début de la pandémie. « Cette précieuse contribution est la matérialisation de l’excellence des relations d’amitié entre les deux pays savamment entretenues par les deux Chefs d’Etats. Ce don permettra d’améliorer significativement la couverture vaccinale contre la Covid-19 du pays », a indiqué le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong.

Pour sa part, le diplomate coréen a une nouvelle fois réaffirmé au ministre de la Santé la volonté de son pays à accompagner le Gabon dans cette crise sanitaire. Il a, à cet effet, salué l’implication des plus hautes autorités du pays dans la lutte contre la Covid-19. Il convient de rappeler que l’année 2022 correspond aux 60 ans de coopération et d’amitié entre la République de Corée du Sud et du Gabon.