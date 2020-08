Covid-19: Le Gabon franchit la barre des 8000 cas testés positifs pour près de 6000 guérisons

Selon le point du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) quant à la situation épidémiologique du Gabon, les chiffres des contaminations de ces derniers jours font état de 83 contaminations et de 119 nouvelles guérisons. Des nouvelles contaminations qui portent à 8000 le nombre de personnes testés positive à la covid-19 et de 5823 depuis le début de l’épidémie en mars 2020.

8000 personnes gabonaises infectées par le coronavirus, c’est la barre symbolise que vient de franchir le Gabon 5 mois après le début de la pandémie mondiale liée à la Covid-19. Dans un communiqué du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon faisant le bilan de la situation épidémiologique du pays, « 83 nouveaux cas positifs ont été enregistrés » au terme des prélèvement actifs et massifs.

Lesdits cas répartis dans 3 provinces donnent les chiffres qui suivent: La province de l’Estuaire enregistre 62 nouveaux cas testés positifs sur sensiblement 2065 prélèvements pour un total de « 5740 confirmés dans la province », du reste la plus touchées du Gabon.

La province du Haut-Ogooué pour sa part, enregistré 18 nouveaux cas répartis à Franceville, Moanda et Okondja pour respectivement « 12 cas, 5 cas et 1 cas soit un total de 1065 cas confirmés », a-t-on pu lire. Le Moyen-Ogooué quant à lui compte dans sa province « 3 nouveaux cas sur 228 prélèvements soit un total de 413 cas confirmés »

Dans le même ordre d’idées, le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon a précisé dans son communiqué que dans la cadre de la prise en charge, le Copil compte actuellement 27 personnes hospitalisées dans nos différentes structures sanitaires, auxquelles viennent se greffer 4 patients et réanimation. Aucun mort n’a été enregistré tout comme il est précisé que le Gabon enregistre un total de 5823 guérisons.