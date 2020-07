Covid-19: le Gabon franchit la barre des 7000 cas

C’est le dernier bilan de l’évolution de la crise sanitaire liée au coronavirus ce lundi 27 juillet 2020 par le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus). Pour les derniers jours après le bilan du vendredi 24 juillet 2020, le Copil enregistre 205 nouvelles contaminations. Avec ce nombre, le Gabon franchit la barre des 7000 personnes touchées par la covid-19, à l’heure où les autorités parlent étrangement d’une tendance baissière.

Si le docteur Guy Patrick Obiang Ndong, désormais ministre de la Santé ne tient plus de point de presse, le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon(Copil-Coronavirus) a bel et bien fait le point de la situation épidémiologique du Gabon en donnant les chiffres des contaminations depuis le vendredi 24 juillet dernier.

S’agissant des données relatives aux prélèvements massifs et actifs de ces deux derniers jours, le Copil a indiqué que « 205 nouveaux cas positifs dans notre pays » ont été enregistrés. Ces derniers sont spécifiquement répartis ainsi qu’il suit: « l’Estuaire enregistre 64 nouveaux cas positifs, soit un total de 5196 cas positifs. Le Haut-Ogooué pour sa part enregistre « 4 nouveaux cas positifs pour un total de 947 cas positifs dans l’ensemble de la province ».

S’agissant des prélèvements du Moyen-Ogooué, on compte « 125 nouveaux cas positifs, soit un total de 259 cas positifs ». Dans la Ngounié, « 7 nouveaux cas positifs, soit un total de 129 cas positifs dans la province ». Dans le Woleu-Ntem, le Copil annonce « 2 nouveaux cas positifs soit un total de 140 cas positifs dans la province », a-t-il indiqué.

Dans le même ordre d’idées, le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon(Copil-Coronavirus) a informé l’opinion de ce que concernant la prise en charge, « nous avons actuellement 31 personnes hospitalisées dans nos différentes structures sanitaires. Nous avons 6 personnes en réanimation et avons enregistré 219 guérisons soit un total de 4 682 personnes guéries », a-t-il indiqué.