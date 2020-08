Covid-19: le Gabon franchit la barre des 50 décès

C’est le dernier bilan de l’évolution de la crise sanitaire liée au Coronavirus ce mercredi 29 juillet 2020 par le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus). Pour ce jour, le Copil enregistre 1 nouveau décès qui porte à 50 le nombres de morts dus au coronavirus. Entre autres, on compte 179 nouvelles contaminations et 280 guérisons.

Selon le point du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon(Copil-Coronavirus) quant à la situation épidémiologique du Gabon, les chiffres des contaminations des derniers jours se présentent comme suit.

S’agissant des données relatives aux prélèvements massifs et actifs, le Copil a indiqué que « 179 nouveaux cas positifs dans notre pays » ont été enregistrés. Ces derniers sont spécifiquement répartis ainsi qu’il suit: « l’Estuaire enregistre 115 nouveaux cas positifs, soit un total de 5406 cas positifs». Le Haut-Ogooué pour sa part enregistre « 35 nouveaux cas positifs pour un total de 1013 cas positifs dans l’ensemble de la province ».

Quant à la province du Moyen-Ogooué, les prélèvements effectués par les équipes du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus locales indiquent que « 4 nouveaux cas positifs » ont été enregistrés, soit un total « de 396 cas » dans cette province du centre du Gabon point de passage entre le nord et le sud-est du pays.

Par ailleurs, le Copil-Coronavirus a informé l’opinion de ce que concernant la prise en charge, « 26 personnes sont hospitalisées dans les différentes structures sanitaires. 4 personnes sont en réanimation et 280 guérisons ont été enregistrées, soit un total de 4943 personnes guéries ». .

En outre, le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon a annoncé « un nouveau décès ». Une nouvelle disparition due à la Covid-19 qui porte à 50 le nombre total personnes mortes du coronavirus depuis le cas zéro découvert en mars 2020.