Covid-19: le Gabon franchit enfin la barre des 100 000 personnes complètement vaccinées

La barre symbolique des 100 000 personnes entièrement vaccinées contre le covid-19 a été atteinte au Gabon ce jeudi 28 octobre 2021. Selon le Comité national de vaccination contre le covid-19 (Copivac), pas moins des 100 155 personnes ont reçu leur deux doses de vaccin. Une amélioration de la couverture vaccinale (9,86%) qui n’est cependant, pas encore suffisante pour atteindre l’immunité vaccinale.

7 mois après le lancement de la campagne nationale de vaccination contre le covid-19 le 23 mars dernier, dans le pays, le Gabon franchit enfin le cap des 100 000 personnes entièrement inoculées. Le Copivac dans son rapport du jeudi 28 octobre dernier, le dernier en date, a fait état de 128 226 personnes primo vaccinées (personnes ayant reçu une dose), contre 100 155 complètement vaccinées avec les deux doses recommandées ou l’unidose du vaccin Johnson & Johnson.

Au départ très lente, du fait du faible engouement de la population, il faut dire que la vaccination connaît depuis quelques semaines une meilleure adhésion de la population. Et au cours des semaines à venir, la tendance pourrait s’améliorer. Les nouvelles mesures gouvernementales visant particulièrement les prix des tests PCR, qui deviendront très onéreux à compter du 15 décembre prochain et le facteur discriminatoire de la circulation des populations pourraient faire exploser considérablement les chiffres liés à la vaccination. C’est sans aucun doute le but recherché par les autorités.

Notons qu’à l’heure actuelle, la couverture vaccinale du pays par rapport à l’objectif prévu de vacciner au moins 50% de la population totale, reste établie à 9,86%, selon le Copivac. L’immunité collective tant souhaitée est encore loin des attentes du gouvernement.