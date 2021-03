Covid-19: le Gabon enregistre un nouveau décès

Ce mercredi 03 mars 2021, le bilan du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) a enregistré un nouveau décès sur le territoire national. Plus les jours passent, plus la situation épidémiologique suscite des inquiétudes notamment du fait de la recrudescence de décès liés à la Covid-19.

La seconde vague de la pandémie de la Covid-19 continue de faire des victimes. En effet, le Copil-Coronavirus enregistre dans son bilan épidémiologique de ce jour, un nouveau décès à Libreville. Une énième perte en vie humaine qui ne devrait pas laisser insensible les populations gabonaises, notamment celles qui restent sceptiques sur l’existence du virus sur le territoire national.

Sur les 8 066 prélèvements effectués, le Copil-Coronavirus enregistre 405 nouveaux cas positifs soit un taux de positivité de 5%, avec 61 personnes hospitalisées dont 19 en réanimation pour détresse respiratoire. Le nombre de cas actifs sur l’ensemble des 9 provinces, lui aussi, ne cesse de s’agrandir, de 1247 cas actifs le 22 février dernier, il est passé à 1671 ce mercredi soit une augmentation de près de 500 cas actifs en une dizaine de jours.

Un bilan qui devrait davantage amener les populations à mettre un accent particulier sur le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement en riposte à la propagation de la Covid-19. Il s’agit entre autres, de se laver régulièrement les mains avec de l’eau et du savon ou un gel hydro alcoolique, de porter systématiquement son masque dès lorsqu’on est dans un espace public, respecter la distanciation physique etc. En cas de toux et d’éternuement, se couvrir la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jeter immédiatement le mouchoir et se laver les mains.