Covid-19: le Gabon enregistre un nouveau décès

C’est à la faveur d’une conférence de presse animée ce lundi 22 février 2021 sur la situation épidémiologique du Gabon que le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a annoncé que la Covid-19 a fait une nouvelle victime dans le pays ces dernières 48 heures. Le nombre total de personnes décédées du Coronavirus passe ainsi à 76.

Le Gabon déplore 1 nouveau décès des suites de la Covid-19. C’est le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, qui l’a lui-même annoncé ce lundi 22 février 2021 lors de sa conférence de presse sur la situation épidémiologique.

« Nous avons enregistré un nouveau décès ce weekend », a-t-il annoncé. Cette nouvelle victime du Covid-19 a été enregistrée à Libreville, qui est par ailleurs considérée, au regard des données épidémiologiques rendues publiques par le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus), comme le principal cluster de la pandémie.

Au total 76 personnes ont succombé à la Covid-19 depuis son avènement au Gabon en mars 2020. Le membre du gouvernement a une fois de plus appelé à la vigilance de tous. « Nous devons être extrêmement prudents et faire preuve de vigilance. Parce que 76 personnes endeuillées, ce sont des veuves, des veufs, ce sont des orphelins qui sont aujourd’hui sans leur famille parce qu’il y a eu ce manque de vigilance et de prudence qui a conduit à la contamination de ces personnes qui sont malheureusement décédées », a-t-il exhorté.

En clair, 331 nouvelles contaminations ont été recensées ce lundi 22 février 2021 sur 6 803 prélèvements. Le nombre de personnes hospitalisées est de 77 dont 15 en réanimation pour détresse respiratoire. On compte toutefois 299 nouvelles personnes guéries.