Covid-19: le Gabon enregistre son 68ème décès

L’information a été rendue officielle ce mercredi 27 janvier 2021 par le Comité de pilotage du plan de veille et de Riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus). Le Gabon a enregistré son 68ème décès liée à la Covid-19. Une énième perte en vie humaine qui intervient quelques jours seulement après que le gouvernement a décidé de corser les mesures de riposte contre cette pandémie.

Ce 68ème décès d’un compatriotes des suites du Coronavirus a lieu, seulement une semaine après l’annonce du 67 décès. Une information qui ne devrait pas laisser insensibles les responsables du Copil-Coronavirus en tête desquels le professeur-général Romain Tchoua, coordonnateur du Comité technique et Marielle Bouyou du Comité scientifique sur l’efficacité de leurs recommandations.

Selon le dernier bilan du Comité de pilotage du plan de veille et de Riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon, 24 patients sont pris en charge en ambulatoire parmi eux, une dizaine sont en réanimation à l’hôpital de campagne installé dans l’enseinte du stade de l’Amitié Sino-Gabonaise à Akanda au nord de Libreville. Le nombre de personnes en réanimation est passé de 8 à 10 en seulement 48 heures.

Il faut également compter 109 nouvelles guérisons enregistrées entre lundi et mercredi. Alors que lundi dernier, le Copil-Coronavirus annonçait 111 guérisons. Depuis l’avènement de la pandémie, le Gabon dénombre un peu plus de 10122 guérisons sur un peu plus de 10 500 cas testés positifs.