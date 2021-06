Covid-19: le Gabon enregistre son 158ème décès

La situation épidémiologique du pays rendue publique ce vendredi 18 juin 2021 par le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) rapporte 1 nouveau décès à Libreville de covid-19. Il s’agit de la 158ème victime depuis le début de la pandémie au Gabon en mars 2020, soit 15 mois plus tard.

La lutte contre le covid-19 n’est certes pas terminée. Mais la circulation du virus semble désormais maîtrisée au regard du faible nombre de décès en 48 heures. En effet, sur près de 442 cas actifs, seule une perte en vie humaine a été rapportée. Ce qui est tout à fait symbolique au vu du nombre d’habitants que compte le pays.

Le vendredi 18 juin dernier, le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon a fait la démonstration de ce que le virus est désormais maîtrisé. Le nombre de cas détectés est de plus en plus en baisse alors que les guérisons sont en constante augmentation. Des chiffres qui prouvent une amélioration de la courbe et qui devraient amener le gouvernement à un allègement de mesures mises en place pour lutter contre le covid-19 afin de relancer l’économie qui depuis plus d’un an, peine à décoller dans plusieurs secteurs.

Ce nouveau décès déploré a été enregistré à Libreville, ville la plus touchée du pays avec 17 172 cas positifs au total recensés depuis l’avènement du covid-19 en mars 2020. Dans d’autres provinces, le nombre de nouveaux cas positifs est de plus en plus bas. On décèle ainsi seulement 14 cas dans l’Ogooué-Maritime sur 397 tests réalisés, dans le Moyen Ogooué, 03 dans la Nyanga et le Woleu-Ntem, un cas par province a été signalé. Des chiffres qui au vu du nombre d’habitants de ces provinces ne devraient pas empêcher le reste de la population de vaquer à ses occupations.