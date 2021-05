Covid-19: le Gabon enregistre son 143ème décès

Le Comité de pilotage du plan de veille et de Riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) rapporte dans son bilan du vendredi 07 mai 2021, 1 nouveau décès à Libreville de Covid-19. Il s’agit de la 143ème victime depuis le début de la pandémie au Gabon.

Le temps où le Copil-Coronavirus ne rapportait aucun décès survenant à la suite d’une contamination à la Covid-19 au Gabon semble loin derrière. Cet ennemi invisible frappe chaque jour le pays et de la plus dure des façons. Pour preuve, le vendredi 07 mai dernier, le Gabon a enregistré un nouveau décès lié à la Covid-19, contre 2 décès le mercredi 5 mai et 0 au lundi 3 mai 2021. En moins d’une semaine, le pays comptabilise 3 décès liés à la Covid-19.

Ces nouveaux décès déplorés sont essentiellement enregistrés à Libreville, ville la plus touchée du pays avec 16 335 cas positifs au total recensés depuis l’avènement de la Covid-19 en mars 2020. Le bilan du nombre de personnes ayant succombé au coronavirus s’alourdit et passe ainsi à 143.

Ces nouveaux cas de décès interviennent alors que le pays a lancé depuis un peu plus d’un mois la campagne de vaccination dans trois provinces, avec comme corollaire une baisse significative du nombre de cas positifs. Le Copil a d’ailleurs tenu à appeler les populations à l’application et au respect constant des mesures barrières.