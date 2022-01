Covid-19: le Gabon enregistre ses deux premiers décès de l’année 2022

Ecouter cet article Ecouter cet article

Au Gabon, les cas de covid-19 sont en hausse depuis fin décembre 2021. Selon la situation épidémiologique du pays régulièrement mise à jour, et rendue publique par le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus (Copil-coronavirus) le nombre moyen de nouveaux cas quotidiens a augmenté de plus de 350 au cours des deux dernières semaines. Pour preuve, en ce début d’année, le pays a enregistré 842 cas positifs contre 2 nouveaux décès.

Si l’opinion pensait en découdre avec le covid-19 en 2021, il n’en est apparemment rien. L’année 2022 essuiera elle aussi les affres du covid-19, c’est une évidence. Pour preuve, entre l’augmentation exponentielle des nouveaux cas positifs, la présence du variant omicron, les mesures coercitives du gouvernement, le covid-19 n’a pas encore dit son dernier mot au Gabon.

Au contraire, en ce début d’année, soit entre la période allant du 31 décembre 2021 au 2 janvier 2022, le Gabon a déjà enregistré 2 décès survenus à la suite d’une contamination au covid-19 portant ainsi le nombre total de décès liés au covid-19 recensés depuis le début de l’épidémie à 290, selon le Copil-coronavirus. Le bilan macabre du covid-19 s’alourdit. Il faut noter par ailleurs qu’en 1 an (2021) le covid-19 a fait plus de 220 décès au Gabon.

Au total, 1 493 255 tests ont été réalisés depuis mars 2020 selon le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus. 42 640 cas positifs ont été enregistrés depuis le départ contre 37 932 guérisons. Actuellement, on compte 4 418 cas actifs.