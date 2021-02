Covid-19: le Gabon enregistre deux nouveaux décès en 48 heures

L’information a été rendue officielle ce lundi 15 février 2021 par le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus). Le Gabon a enregistré deux nouveaux décès liés à la Covid-19. Ces pertes en vie humaine interviennent quelques jours seulement après la décision du gouvernement de corser les mesures de riposte contre cette pandémie.

Deux nouvelles victimes du Coronavirus sont recensées seulement 48 heures après l’annonce du 72 et 73è décès. Une information qui ne devrait pas laisser insensibles les responsables du Copil-Coronavirus en tête desquels le Premier ministre chef du gouvernement Rose Christiane Ossouka Raponda et le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong sur l’efficacité du plan de riposte.

Selon le dernier bilan du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon, ces deux nouveaux décès ont eu lieu à Libreville, 79 patients sont pris en charge en ambulatoire, près d’une vingtaine sont en réanimation. Le nombre de personnes en réanimation est passé de 22 à 18 en seulement 72 heures.

Il faut également compter 216 nouvelles guérisons enregistrées entre vendredi et lundi, alors que lundi 8 février dernier, le Copil-Coronavirus annonçait 241 guérisons. Depuis l’avènement de la pandémie, le Gabon dénombre un peu plus de 11 750 guérisons sur un peu plus de 12 865 cas testés positifs.