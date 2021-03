Covid-19: le Gabon enregistre deux nouveaux décès de médecins

Plus les jours passent, plus la situation épidémiologique suscite des inquiétudes, notamment du fait de la recrudescence de décès liés à la Covid-19. En effet, ce lundi 01 mars 2021, le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) a annoncé 4 nouveaux décès dont 2 du côté du corps médical en première ligne dans la lutte contre cette pandémie

La seconde vague de la pandémie continue de faire des victimes et le personnel de santé n’est malheureusement pas épargné par cette dure réalité. En effet, le dernier bilan épidémiologique fait état de 4 nouveaux décès dont deux membres du corps médical. Un lourd bilan de pertes en vies humaines en une semaine seulement soit 12 disparitions.

D’ailleurs lors de sa conférence de presse traditionnelle, le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong n’a pas manqué de saluer la bravoure des hommes et femmes en blouse blanche, en première ligne dans la lutte. « Le corps médical est endeuillé avec deux médecins qui sont décédés de la covid-19 parce qu’ils sont au front et sont des braves soldats », a-t-il indiqué. Sans manquer également de fustiger le déni de certains citoyens.

En dépit de tout ce qui précède, le respect des mesures barrières en vigueur, à savoir le lavage régulier des mains, le port du masque ou l’observation de la distanciation physique, reste de mise, pour se protéger d’une éventuelle contamination à la Covid-19. Compte tenu notamment du fait que 1474 personnes sont toujours considérées comme des cas actifs.