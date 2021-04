Covid-19: le Gabon enregistre 6 décès depuis le début du mois d’avril

Ce mercredi 7 avril 2021, le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) a livré son bilan régulier sur la situation épidémiologique. Un bilan qui ne laisse présager rien de bon, puisque le pays vient d’enregistrer 5 nouveaux décès des suites d’une contamination à la Covid-19, portant ainsi le nombre total de décès depuis le début du mois d’avril à 6.

Voilà qui ne devrait pas plaire. À peine commencé et déjà plusieurs décès enregistrés. Dans sa communication de ce 7 mars 2021, le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus a rapporté 5 nouveaux décès liés à la Covid-19. Le vendredi 2 mars dernier, le bilan faisait état de 1 décès, portant à ce jour le nombre total des personnes ayant succombé à la Covid-19 depuis le 1er avril à 6. Soit une moyenne de 1 décès par jour.

A ce rythme, le mois d’avril pourrait enregistrer le taux de létalité lié à la Covid-19 le plus élevé depuis son irruption au Gabon. Plus élevé que celui des mois de février et mars derniers jugés « les plus difficiles », par le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang, et ce en dépit de l’observation des mesures barrières par les populations.



A ce jour, le Gabon a déjà recensé 124 pertes en vies humaines depuis mars 2020. 402 nouvelles contaminations viennent d’être enregistrées sur un échantillon de 9026 prélèvements contre 317 guérisons.