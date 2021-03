Covid-19: le Gabon enregistre 5 décès en 48 heures

Le Gabon vient de franchir la barre des 100 décès survenus à la suite d’une contamination à la Covid-19. Ce lundi 15 mars 2021, le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) a annoncé 5 nouveaux décès survenus ces dernières 48 heures.

Avec 5 nouveaux décès recensés ce week-end, le Gabon a dépassé la barre des 100 décès. Le nombre total des personnes ayant succombé à la Covid-19 à ce jour, passe ainsi à 101, un an après l’avènement du virus au Gabon. Le Copil-Coronavirus estime que « chacun de nous doit prendre la mesure de sa dangerosité ».

Plus les jours passent, plus la situation épidémiologique suscite des inquiétudes, notamment du fait de la recrudescence de décès liés à la Covid-19. Le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon parle d’une seconde vague « redoutable » de la pandémie, puisque les nouvelles contaminations oscillent toujours entre 200 et 400, le nombre de personnes admises en réanimation est toujours de 30.



Concernant la riposte à la pandémie, le Gabon a réceptionné vendredi dernier un don de 100 000 doses de vaccin chinois Sinopharm. La campagne de vaccination à la Covid-19 devrait débuter très bientôt. Selon le gouvernement, la vaccination constitue la porte de sortie de cette crise sanitaire et le moyen le plus « certain » pour un retour à la vie normale.