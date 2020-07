Covid-19: le Gabon enregistre 396 cas positifs en 48 heures

C’est le dernier bilan de l’évolution de la crise sanitaire liée au coronavirus ce lundi 21 juillet 2020 par le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus). Pour les 48 dernières heures, le Copil enregistre 396 nouvelles contaminations, soit une moyenne de 198 cas par jour. Une réalité qui s’éloigne de la tendance baissière annoncée par les autorités gabonaises.

Si le docteur Guy Patrick Obiang Ndong désormais ministre de la Santé ne tient plus de point de presse, le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon(Copil-Coronavirus) a bel et bien fait le point de la situation épidémiologique du Gabon en donnant les chiffres des contaminations de ces dernières quarante huit heures.

S’agissant des données relatives aux prélèvements massifs et actifs de ces deux derniers jours, le Copil a indiqué que « 396 nouveaux cas positifs dans notre pays » ont été enregistrés. Ces derniers sont spécifiquement répartis ainsi qu’il suit: « l’Estuaire enregistre 128 nouveaux cas positifs, soit un total de 5129 cas positifs. Le Haut-Ogooué pour sa part enregistre « 19 nouveaux cas positifs pour un total de 943 cas positifs dans l’ensemble de la province ».

S’agissant des prélèvements du Moyen-Ogooué, on compte « 46 nouveaux cas positifs, soit un total de 259 cas positifs ». Dans la Ngounié, « 32 nouveaux cas positifs, soit un total de 122 cas positifs dans la province ». La province de la Nyanga enrégistre « 4 nouveaux cas positifs, soit un total de 26 cas positifs ». La province de l’Ogooué-Lolo, le Copil indique « 17 nouveaux cas positifs soit un total de 119 cas positifs » dans ladite province. Dans l’Ogooué Maritime « 146 nouveaux cas positifs soit un total de 233 cas positifs » et enfin dans le « Woleu-Ntem 4 nouveaux cas positif soit un total de 138 cas positifs dans la province », a-t-il indiqué.

Dans le même ordre d’idées, le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon(Copil-Coronavirus) a informé l’opinion de ce que concernant la prise en charge, « nous avons actuellement 32 personnes hospitalisées dans nos différentes structures sanitaires. Nous avons 6 personnes en réanimation et avons enregistré 228 guérisons soit un total de 4 463 personnes guéries », a-t-il indiqué.