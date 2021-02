Covid-19: le Gabon enregistre 379 cas positifs

La Covid-19 continue sa malicieuse progression au Gabon. Le nombre de personnes hospitalisées augmente, le nombre de personnes admises en réanimation ainsi que le nombre de personnes positives avec 379 nouveaux cas selon les données épidémiologiques du lundi 8 février 2021.

La courbe de contaminations à la Covid-19 continue de grimper. Les chiffres font peur et l’effectivité de la deuxième vague se précise. Selon le dernier bilan épidémiologique du pays rendu public par le Comité de pilotage et du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus (Copil-Coronavirus), les données font état de 379 nouvelles contaminations sur un échantillon de 6475 prélèvements effectués en 48 heures.

L’Estuaire, le Haut Ogooué et l’Ogooué Maritime sont les provinces qui observent particulièrement une flambée de cas de contamination. On parle de 242 nouveaux cas à Libreville, 32 nouvelles contaminations à Moanda et 104 cas positifs à Port-Gentil.

Aucun nouveau décès n’est à déplorer à ce jour, mais le pays enregistre quand même 70 hospitalisations liées à la Covid-19 contre 52 au vendredi 8 février dernier. A ce jour, seul le respect du protocole sanitaire a été imposé à la population. Le spectre d’un confinement total ou partiel plane sur le pays, mais rien n’a été précisé de manière officielle.