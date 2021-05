Covid-19: le Gabon enregistre 319 nouvelles guérisons pour 113 contaminations

Le vendredi 28 mai 2021, le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) a rendu publique la situation épidémiologique sur l’ensemble du territoire national. Ainsi, le bilan fait état de 319 nouvelles guérisons au covid-19 contre 113 nouveaux cas positifs.

C’est une des bonnes nouvelles du bilan épidémiologique du vendredi 28 mai 2021. Ainsi, selon le point présenté par le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, lors de sa conférence animée dans la salle de réunion du département ministériel, ce sont 319 nouvelles guérisons contre 113 nouveaux cas confirmés positifs au covid-19 qui ont été enregistrées ces dernières 48 heures au Gabon.

Le nombre total de personnes guéries est donc à ce jour de 21 791. Après 5 longs mois de riposte régulière contre le Coronavirus depuis le début de la seconde vague dès janvier 2021 avec une flambée des contaminations régulières, le Comité de pilotage et du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus a indiqué que la seconde vague de la pandémie a atteint son pic au Gabon et semble être maîtrisée au vu de la tendance baissière des cas de covid-19.

Des chiffres encourageants pour la relance économique voulue de tous ses vœux par le gouvernement de Rose Christiane Ossouka Raponda, nommée il y a bientôt un an à cet effet. Selon le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, la baisse du nombre de cas démontre « l’efficacité des mesures gouvernementales prises pour freiner l’évolution exponentielle de la seconde vague mais aussi du début de la campagne de vaccination ».