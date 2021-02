Covid-19: le Gabon enregistre 2 nouveaux décès

Le Comité de pilotage du plan de veille et de Riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) rapporte dans son bilan du vendredi 12 février 2021, 2 nouveaux décès à Libreville et 406 nouveaux cas de Covid-19. Il s’agit des 72ème et 73ème victimes depuis le début de la pandémie au Gabon.

Le Gabon déplore deux nouveaux décès portant ainsi le bilan à 73 compatriotes décédés des suites du Coronavirus. Ces nouveaux cas de décès sont essentiellement enregistrés à Libreville, ville la plus touchée du pays avec 9314 cas positifs au total recensés depuis l’avènement de la Covid-19 en mars 2020.

Une information qui ne devrait laisser insensibles ni les responsables du Copil-Coronavirus, ni la population, compte tenu notamment de la courbe évolutive de l’épidémie qui affiche une tendance foncièrement à la hausse. A ce jour, le Gabon compte 12 577 cas testés positifs au total, avec 406 nouvelles contaminations recensées ces dernières 48 heures.