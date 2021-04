Covid-19: le Gabon enregistre 10 décès ce mois d’avril 2021

Le mercredi 14 avril 2021, le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) a livré son bilan régulier sur la situation épidémiologique. Un bilan qui ne laisse présager rien de bon, puisque le pays vient d’enregistrer 03 nouveaux décès des suites d’une contamination à la Covid-19, portant ainsi le nombre total de décès depuis le début du mois d’avril à 10.

Dans sa communication de ce 14 avril 2021, le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus a rapporté 03 nouveaux décès. Un chiffre pour le moins inquiétant alors que le lundi 12 avril dernier, le bilan faisait déjà état de 02 décès, portant à ce jour le nombre total des personnes ayant succombé à la Covid-19 depuis le 1er avril à 10.

A ce rythme, le mois d’avril pourrait enregistrer le taux de létalité lié à la Covid-19 le plus élevé depuis son irruption au Gabon. Plus élevé que celui des mois de février et mars derniers jugés « les plus difficiles », par le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang, et ce en dépit de l’observation des mesures barrières par les populations et de l’arrivée du vaccin en terre gabonaise.

A ce jour, le Gabon a déjà recensé 132 pertes en vies humaines depuis mars 2020. 595 nouvelles contaminations viennent d’être enregistrées sur un échantillon de 10 894 prélèvements contre 457 guérisons.