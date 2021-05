Covid-19: le Gabon en attente de 2 millions de doses du vaccin Sputnik V

Le Gabon devrait très prochainement réceptionner une grosse cargaison de 2 millions de doses de vaccin Sputnik V élaboré par le laboratoire russe Gamaleya pour lutter contre le covid-19. C’est l’ambassadeur du Gabon en Russie, Johanna Rose Mamiaka, qui l’a annoncée le 19 mai dernier, en marge du Sommet Russie-Afrique prévu en 2022.

« Le Gabon avait commandé 2 millions de doses pour sa population et attend toujours la livraison des vaccins, compte tenu de la forte demande de vaccins russes », a-t-on pu lire sur le site d’information russe urdupoint.com. On y apprend également que le pays pourrait tester d’autres vaccins russes à l’instar d’EpiVacCorona et CoviVac.

Rappelons que le Gabon a déjà réceptionné au total 400 000 doses de vaccin chinois Sinopharm. Des doses qui ont servi à lancer la campagne nationale de vaccination contre le covid-19 dans le pays, dont le bilan fait état de 12 949 personnes éligibles vaccinées à ce jour selon les derniers chiffres du Comité national de vaccination contre le covid-19 (Copivac). Un bilan qui souligne par ailleurs une faible adhésion des femmes à la vaccination (2664 femmes contre 10 265 hommes).