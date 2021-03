Covid-19: le Gabon comptabilise deux nouveaux décès

Le Comité de pilotage du plan de veille et de Riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) rapporte dans son bilan du vendredi 5 mars 2021, 2 nouveaux décès à Libreville et Lambaréné et 371 nouveaux cas de Covid-19. Il s’agit des 79ème et 80ème victimes depuis le début de la pandémie au Gabon.

Il ne se passe plus un jour sans que le Copil-Coronavirus ne rapporte des décès survenant à la suite d’une contamination à la Covid-19 au Gabon. Cet ennemi invisible frappe chaque jour le pays et de la plus dure des façons. Pour preuve, ce vendredi, le Gabon a enregistré deux nouveaux décès à la Covid-19, contre 1 décès le 3 mars et 4 au lundi 1er mars 2021. En moins d’une semaine, le pays comptabilise 8 décès à la Covid-19.

Ces nouveaux décès déplorés sont essentiellement enregistrés à Libreville, ville la plus touchée du pays avec 11 746 cas positifs au total recensés depuis l’avènement de la Covid-19 en mars 2020 ainsi qu’à Lambaréné. Le bilan du nombre de personnes ayant succombé au coronavirus s’alourdit et passe ainsi à 90.

Le Copil-Coronavirus appelle incessamment au respect des gestes barrières en vigueur, pour se protéger soi même et protéger son entourage. Vivement que la courbe de contamination tombe à la baisse, comme l’avait laissé entendre le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong lors de sa conférence de presse du vendredi 26 février dernier, pendant laquelle il dressait le bilan de la situation épidémiologique du Gabon au mois de février.