Covid-19: le Gabon comptabilise 40 décès en 26 jours

Le Gabon a enregistré entre le vendredi 22 et dimanche 24 octobre dernier, 6 nouveaux décès survenus à la suite d’une contamination au covid-19. Des chiffres qui portent à 40 le nombre de décès enregistrés depuis le début du mois d’octobre. Il s’agit du bilan le plus lourd enregistré depuis la détection du cas zéro en mars 2020.

6 nouveaux décès liés au covid-19 ont été enregistrés durant le weekend écoulé, dont 5 à Libreville et 1 à Makokou. Ce bilan porte le nombre de pertes en vies humaines déplorées à ce jour dans le pays à 40. Un lourd bilan observé en 3 semaines seulement et qui pourrait s’alourdir davantage d’ici le 31 octobre.

À l’analyse des points épidémiologiques régulièrement rendus publics par le Comité de pilotage du Plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus (Copil-coronavirus), ce mois d’octobre 2021, est sans aucun doute le mois le plus mortel depuis l’apparition des premiers signes de la maladie au Gabon en mars 2020. Un bilan plus élevé que celui du mois de mars (28), jugé « difficile » lors de la seconde vague de contaminations et de septembre (24).

Tous les indicateurs épidémiologiques, à savoir, les nouveaux cas positifs (297), les hospitalisations (111) ou les cas actifs (6 101), sont toujours à la hausse. Cette troisième vague de contaminations se poursuit malgré l’évolution de la vaccination contre le covid-19. Quant au pic de la contamination, il est toujours attendu.