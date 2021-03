Covid-19: le Gabon comptabilise 20 décès en un mois

Le Gabon fait face à un important nombre de décès liés à la Covid-19 depuis le début de l’année 2021. Ce lundi 8 mars 2021, la surveillance épidémiologique du Comité de pilotage, du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) a rapporté 1 nouveau décès enregistré à Libreville, portant ainsi le nombre total des personnes ayant succombé à la Covid-19 depuis le 8 février dernier, soit un mois, à 20.

Bien que les chiffres en rapport avec la pandémie de Covid-19 au Gabon restent relativement faibles comparativement à de nombreux pays qui comptent les morts en milliers, la situation épidémiologique, si l’on s’en tient aux données communiquées par le Copil-coronavirus demeure tout de même préoccupante dans le pays et suscite des inquiétudes. On observe une recrudescence des décès liés à la Covid-19 malgré la décision du gouvernement de durcir les mesures de riposte.

Hier, le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon a rapporté 1 nouveau décès. Entre le 8 février et le 8 mars 2021, le pays a enregistré au total 20 décès, dont 4 médecins, survenus à la suite d’une contamination à la Covid-19. Un lourd bilan de pertes en vies humaines liées au nouveau coronavirus seulement et qui endeuille de nombreuses familles.



Du côté des populations, la prise de conscience n’est pas encore totale. Elles sont nombreuses, ces personnes qui ne croient toujours pas à l’existence de la Covid-19 au Gabon. Du côté des autorités, des dysfonctionnements et insuffisances dans les hôpitaux ont été relevés. Toutes choses qui viennent rendre difficile la gestion de la crise sanitaire et remettre ainsi en cause l’efficacité des recommandations des responsables du Copil-Coronavirus.