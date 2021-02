Covid-19: le Gabon approuve le vaccin russe Spoutnik V

C’est par le biais d’un communiqué de presse parvenu à Gabon Media Time ce mercredi 17 février 2021 que le Fonds d’investissement direct russe (RDIF) a annoncé l’enregistrement du vaccin russe Spoutnik V contre le coronavirus par le ministère de la Santé du Gabon. Devenant ainsi le 4ème pays africain à adopter ce vaccin développé par l’institut russe Gamaleïa.

Face à l’augmentation considérable du nombre de cas positifs à la Covid-19, le Gabon est décidé à endiguer la propagation de cette pandémie. Une ambition perceptible dans la mise en place récente d’un plan national de vaccination contre le virus mais surtout l’aménagement des espaces dédiés aux opérations de vaccination.

C’est sans doute dans la droite ligne de cette campagne que le Gabon a approuvé le vaccin russe Spoutnik V. Une approbation qui s’inscrit d’ailleurs dans le cadre de la procédure d’autorisation d’utilisation d’urgence. Le Gabon devient donc le 29ème pays au monde et le 4ème d’Afrique à enregistrer ledit vaccin, qui connaît d’ailleurs un fort succès dans plusieurs pays. A noter que « Sputnik V est l’un des trois premiers vaccins anti-coronavirus au monde en termes de nombre d’approbations délivrées par les régulateurs gouvernementaux », précise le communiqué du RDIF.

Le président directeur général du Fonds d’investissement direct russe Kirill Dmitriev, n’a d’ailleurs pas manqué d’exprimer son satisfecit à la suite de cet accord. « Sputnik V constituera une partie importante du portefeuille national de vaccins du Gabon grâce à une efficacité de plus de 90%, une sécurité, une plateforme éprouvée, une distribution facile et un certain nombre d’autres avantages », a-t-il indiqué.

Pour rappel, Le vaccin avait déjà été approuvé en Russie, au Bélarus, en Argentine, en Bolivie, en Serbie, en Algérie, en Palestine, au Venezuela, au Paraguay, au Turkménistan, en Hongrie, aux Émirats arabes unis, en Iran, en République de Guinée, en Tunisie, en Arménie, au Mexique, au Nicaragua, en Republika Srpska (entité de Bosnie-Herzégovine), Liban, Myanmar, Pakistan, Mongolie, Bahreïn, Monténégro, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Kazakhstan et Ouzbékistan.