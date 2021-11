Covid-19: le Gabon bénéficiera du vaccin fabriqué au Maroc

Ecouter cet article Ecouter cet article

Selon Morocco world news, site d’actualité maroccain, lors de sa visite en début du mois de novembre au royaume chérifien, le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba et le roi Mohammed VI ont signé un accord qui fera du Gabon le premier pays africain à être approvisionné en lots du vaccin qui sera très prochainement fabriqué au Maroc. Selon la même source, une délégation officielle de spécialistes gabonais devrait se rendre au Maroc ce jeudi 25 novembre 2021 pour étudier plus en détail les aspects techniques de cet accord.

En juillet dernier, le Roi Mohammed VI a présidé la cérémonie de signature des conventions liées au projet de fabrication et de distribution des vaccins Covid-19 au Maroc. En effet, le Maroc investira 500 millions de dollars pour lancer son projet de fabrication de vaccins Covid-19, et le pays vise à commencer par une production de cinq millions de doses de vaccin par mois.

Cette production à grande échelle devrait donc permettre au royaume Chérifien d’approvisionner le Gabon en doses de vaccin anti covid-19. Selon Morocco world news, cette décision de fournir des doses de vaccin au Gabon s’inscrit dans « la vision plus large de l’Empire chérifien de renforcer la diplomatie de la sécurité sanitaire en Afrique ». Le lancement de ce projet de fabrication de vaccins contre le covid-19 souligne la détermination du pays à être un leader continental dans la lutte pour éradiquer le virus et sortir du brouillard socio-économique qui a accompagné la crise sanitaire.

A noter que la fabrication de ce vaccin anti covid-19 made in Morocco serait le fruit d’une alliance entre le laboratoire chinois Sinopharm et son homologue marocain Sothema. Il devrait respecter les protocoles de fabrication du Sinopharm. Une fois disponible, le vaccin made in Morocco devrait renforcer la gamme de vaccins contre le covid-19 déjà disponibles au Gabon et donner un nouvel élan à la lutte contre la pandémie.