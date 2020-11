Covid-19: le directeur général de l’OMS placé en quarantaine

C’est par le biais d’un tweet sur son compte officiel que le Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé qu’il a été mis en quarantaine après avoir été en contact avec une personne contrôlée positive à la Covid-19. Tedros Adhanom Ghebreyesus s’est voulu rassurant en précisant qu’il ne présentait aucun symptôme.

Alors que le monde entier craint une résurgence de cas liés à une seconde vague de contaminations Covid-19 qui a déjà débuté en France et dans d’autres pays de l’Europe de l’Ouest, cette nouvelle semble attiser l’hypothèse de la non–maîtrise du virus. Et pour cause, le Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé est en quarantaine à cause de la pandémie de Covid-19. Il a annoncé avoir été en contact avec une personne testée positive.

« J’ai été identifié comme un contact de quelqu’un qui a été testé positif au Covid-19. Je vais bien et suis sans symptôme mais je vais me placer en quarantaine les jours qui viennent, en ligne avec les protocoles de l’OMS, et travailler à la maison », a tweeté Tedros Adhanom Ghebreyesus. Une situation qui serait inaperçue s’il s’agissait d’un citoyen du monde lambda.

Une difficile situation qui n’a pourtant pas altéré l’engagement du patron de l’organe suprême de la santé dans le monde . « Il est extrêmement important que nous nous conformions tous aux directives sanitaires. C’est ainsi que nous briserons les chaînes de transmission du #COVID19, supprimerons le virus et protégerons les systèmes de santé », a-t-il ajouté. Une interpellation qui tombe à pic vu que plusieurs personnes semblent se relâcher dans l’application des gestes barrières, seul gage de protection contre le Coronavirus.