Covid-19: le dépistage désormais disponible dans d’autres structures sanitaires

C’est l’annonce faite par le ministre de la santé le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong ce mercredi 24 février 2021 à l’issue de sa conférence de presse sur la situation de la pandémie de Coronavirus au Gabon. Ainsi, les structures sanitaires qui avaient accueilli les dépistages de la première vague de la pandémie, reprennent donc ces activités.

Cette décision qui arrive à point nommé intervient au moment où les populations commençaient à éprouver des difficultés à effectuer des dépistages . Ainsi, cette annonce met définitivement un terme au monopole du Laboratoire Gahouma qui depuis le début de la pandémie avait la primauté sur la réalisation des tests PCR.

Pour rappel, le gouvernement à travers ses prérogatives et avec l’accompagnement du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre la pandémie à Coronavirus (Copil-Coronavirus), a mis en place un système de test de dépistage massif et gratuit dans les structures publiques qui, s’inscrit dans la stratégie nationale de riposte contre le coronavirus. Un dispositif visant à permettre à une grande partie de la population de se faire dépister afin de « renforcer l’efficacité de la riposte contre la Covid-19 ».

Il reste à espérer que maintenant l’accès à ces structures sanitaires et les délais de délivrance pour les résultats des tests soient de nature à encourager les populations à se faire dépister surtout qu’aucun sous ne sera déboursé par les candidats aux tests.