Covid-19: le coup de gueule de Nicole Assélé sur les mesures «clivantes» du gouvernement

L’annonce de nouvelles mesures restrictives dans le cadre de la lutte contre la pandémie de covid-19 n’a pas manqué de susciter des réactions au sein de la classe politique gabonaise. C’est le cas du délégué général du Cercle des libérateurs réformateurs (CLR), Nicole Assélé, qui a jugé clivantes la majorité de ces mesures prises par le gouvernement.

En effet, le 27 octobre dernier le gouvernement a annoncé une série de nouvelles mesures visant à endiguer la propagation du covid-19. Ainsi, à compter du 15 décembre prochain, l’accès dans une administration, une entreprise, un restaurant ou un snack-bar et autres lieux publics sera conditionné par la présentation d’une attestation de vaccination. Une décision qui a suscité de vives critiques dans l’opinion.

Pour le Délégué général du Cercle des libérateurs réformateurs, ces mesures ont « des aspects clivants pour la société gabonaise ». « J’observe que les récentes décisions du gouvernement visant à freiner la poussée des contaminations au Covid-19, pour salutaire qu’elles soient, revêtent tout de même des aspects clivants pour la société gabonaise », a relevé Nicole Assélé.

Elle souligne d’ailleurs que « ces mesures créent une sorte de fracture dangereuse entre les citoyens vaccinés et ceux non vaccinés, donnant l’impression que cette dernière catégorie serait constituée de personnes honnies et bannies de la République ». Des décisions au relent discriminatoire que la responsable de cette formation politique de la Majorité républicaine et sociale pour l’émergence a tenu à dénoncer.