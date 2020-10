Covid-19: le Copil va redoubler de vigilance pour parer à toute éventualité

Ce mercredi 28 octobre 2020, le ministre de la Santé a présidé une réunion d’urgence avec les autorités en charge du Comité de pilotage (COPIL) du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon, notamment son responsable de la commission technique, la présidente du comité scientifique et l’ensemble des sous commissions du Copil-Coranvirus. Occasion pour le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong d’appeler à redoubler de vigilance face à la seconde vague de contaminations en Europe surtout après la réouverture des frontières aériennes.

Si tous les signaux étaient au vert quant à la résurgence des cas en Europe après le déconfinement opéré avec faste et surtout précipitation, notamment en France et Espagne, où les défenseurs des droits de l’Homme défendaient à tort ou à raison le respect des libertés de se mouvoir, peu s’imaginaient que la seconde vague de contaminations arriverait aussi vite. Pourtant, elle s’avère être chaque jour plus dangereuse.

Un état de fait qui n’a pas manqué de mettre en alerte les plus hautes autorités en charge de la Santé. A cet effet, le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a présidé le mercredi 28 octobre dernier une réunion à laquelle étaient conviés le responsable de la commission technique, la présidente du comité scientifique et l’ensemble des sous commissions du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon.

Les parties prenantes ont tour à tour passé au crible la question relative à la surveillance épidémiologique aux abords de l’aéroport international notamment depuis la réouverture des frontières aériennes. Occasion pour le ministre de la Santé d’interpeller les responsables du Copil-coronavirus. « Nous avons convoqué cette réunion avec le coordinateur technique et le comité scientifique afin que nous fassions le point de la riposte dans notre pays. Au regard de ce qui se passe en Europe, nous devons redoubler de vigilance afin de parer à toute éventualité », a-t-il clairement indiqué à propos d’une éventuelle recrudescence sur le sol gabonais.

Même son de cloche de la part du Coordinateur technique du Copil, Pr. Romain Tchoua qui a appelé ses équipes à « redoubler de vigilance ». Il va sans dire que si les autorités gabonaises ont jusqu’à présent été le bon élève dans le dispositif de riposte contre la Covid-19 dans la sous-région, l’heure n’est pas au relâchement. L’exemple de l’Europe sonne donc comme un avertissement qu’il ne faudra sûrement pas négliger. Les populations sur toute l’étendue du territoire devraient tout logiquement faire preuve de résilience en maintenant les gestes barrières comme gage d’une sortie de crise.