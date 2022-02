Covid-19: le Copil table sur une harmonisation de la prise en charge des patients en réanimation

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Gabon veut harmoniser les pratiques de prise en charge des patients atteints de la Covid-19 admis en réanimation. Le sujet a constitué l’objet des échanges mercredi 16 février 2022, lors d’un atelier de validation du protocole de prise en charge des cas sévères et critiques de covid-19.

Des responsables du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-coronavirus) ont passé en revue, mercredi dernier, le protocole national de prise en charge des patients atteints de Covid-19. Il était question d’harmoniser les pratiques de prise en charge des patients de covid-19 admis en réanimation, en tenant compte des directives et recommandations nationales et internationales.

La rencontre a permis entre autres d’examiner le draft du protocole national de prise en charge des cas sévères, d’amender le protocole national afin de le consolider et l’adapter à toutes les conditions de prise en charge à Libreville et à l’intérieur du pays, mais aussi de discuter du choix des médicaments administrés aux patients.

« Nous avons rédigé ce protocole en fonction de notre plateau technique. On s’est assuré de la disponibilité, et surtout de la présence des médicaments et les dispositifs que nous avons en abondance, pour qu’il n’y ait pas à passer des commandes à l’extérieur avec tout ce que ça prend comme risque de fermeture de frontières en période de crise et autres », a le Dr Edjo Nkilly Ghislain, anesthésiste-réanimateur à l’hôpital des instructions des armées Omar Bongo Ondimba.



Le coordonnateur technique du Copil-coronavirus, le Pr. Romain Tchoua, s’est dit satisfait des travaux de cet atelier. Selon lui, « nous avons désormais un outil d’aide à la décision sur lequel on peut s’appuyer en cas d’une éventuelle cinquième vague. La lutte contre la pandémie de Covid-19 évoluant dans une forme de résilience, les agents de santé appliqueront désormais les protocoles inscrits dans ce guide », a-t-il conclu.